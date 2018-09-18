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Помпео: США готовы принять 30 тыс. беженцев в следующем году

Общество

И еще 280 тысяч человек, просящих об убежище

Вашингтон, 18 сентября 2018, 04:24 — REGNUM  Соединенные Штаты планируют принять 310 тысяч беженцев и просящих об убежище в 2019 году, заявил госсекретарь США Майк Помпео на брифинге в госдепе.

«Мы собираемся принять до 30 тысяч беженцев…, а также рассмотреть более 280 тысяч прошений о предоставлении убежища на американской территории», — заявил он.

В настоящее время, по словам Помпео, на территории США находятся более 800 тыс. претендентов на получение убежища в стране и ждут рассмотрения своих заявлений.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября сенатор от штата Орегон Джефф Меркли выступил с критикой миграционной политики администрации президента США Дональда Трампа.

По его словам, закрытие доступа в США для мигрантов, ищущих на территории Соединенных Штатов политического убежища, является не только безнравственным поступком, но и поступком, который противоречит международному праву.

Читайте ранее в этом сюжете: Против норм международного права: сенаторы о недопуске беженцев в США

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Миграция, гражданство, паспортизация
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