В Санкт-Петербурге умер писатель Данихнов

Санкт-Петербург, , 00:25 — REGNUM Писатель-фантаст Владимир Данихнов умер в Санкт-Петербурге, сообщает 78.ru.

Данихнов умер в возрасте 37 лет: писатель был болен раком. Сообщение о смерти писателя разместила в социальной сети его жена Яна.

Напомним, Данихнов — автор нескольких романов, первый из которых — «Продавец заклятий» (2005 г.). В 2018 году вышел его роман «Тварь размером с колесо обозрения».

Также Данихнов написал несколько рассказов и повесть «Адский галактический пекарь».