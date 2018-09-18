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В Санкт-Петербурге умер писатель Данихнов

Общество

Данихнов – автор нескольких романов, первый из которых – «Продавец заклятий»

Санкт-Петербург, 18 сентября 2018, 00:25 — REGNUM  Писатель-фантаст Владимир Данихнов умер в Санкт-Петербурге, сообщает 78.ru.

Данихнов умер в возрасте 37 лет: писатель был болен раком. Сообщение о смерти писателя разместила в социальной сети его жена Яна.

Напомним, Данихнов — автор нескольких романов, первый из которых — «Продавец заклятий» (2005 г.). В 2018 году вышел его роман «Тварь размером с колесо обозрения».

Также Данихнов написал несколько рассказов и повесть «Адский галактический пекарь».

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