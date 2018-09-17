«Додона послал Бог»: в Молдавии прошел Всемирный конгресс семей

Кишинёв, , 23:57 — REGNUM В Молдавии под патронатом президента страны Игоря Додона прошел Всемирный конгресс семей. Как передает ИА REGNUM, в мероприятии приняли участие гости из трех десятков стран, российскую делегацию возглавила член Совета Федерации России Елена Мизулина.

Участники форума выступали за сохранение традиционных семейных ценностей и их защиту от идеологии либерализма и «антисемейной пропаганды ЛГБТ».

«Уважаемые партнеры, друзья, братья с Запада, мы хотим с вами дружить, торговать, ездить друг к другу в гости — с визами или без виз, — но не навязывайте нам то, что нам не нужно. У нас никогда этого не было, и то, что у вас хорошо где-то там, — это ваше внутреннее дело, но не надо навязывать это нам здесь насильственно, против нашей воли», — заявил президент Молдавии Додон.

«У нас нет газа и нефти, но у нас есть традиции, люди, вера, история, и этим мы сильны. Это наш стержень, который мы обязаны сохранить для наших детей, внуков и правнуков. Уверен, что наше поколение с этой задачей справится», — добавил он.

Он также сообщил что объявит 2019 год в Молдавии Годом семьи. «Мы направим максимум усилий, в том числе через государственную политику в этой области, на объединение всех здоровых инициатив, организаций и сообществ ради достижения главной цели — укрепления института семьи. И да поможет нам в этом бог!» — заявил Додон.

Соорганизатор мероприятия, президент Всемирной организации по делам семьи Брайан Браун похвалил Додона за организацию конгресса, заявив, что такого президента Молдавии послал сам Бог.

Следующий Всемирный конгресс семей соберётся в марте 2019 года в Вероне (Италия).