Вьетнамский HDBank признан лучшим местом работы в Азии

Ханой, , 22:07 — REGNUM Вьетнамский HDBank получил награду «Лучшие компании для работы в Азии» по версии издания HR Asia (входящего в семью Business Media International Press).

Как сообщает новостной портал VNExpress, руководитель банка заявил, что эта престижная награда континентального масштаба является показателем значимости корпоративной культуры предприятий, идеальной рабочей среды, привлекательных систем социального обеспечения и множества интересных внутренних мероприятий. для сотрудников.

Ранее HR Asia опросила более 3730 человек, занятых полный день на более чем 130 многопрофильных предприятий, которые участвовали конкурсе в этом году. На основе эмоциональных оценок, рассуждений и душевных переживаний сотрудников компаний измерялся уровень удовлетворенности работой. Одновременно ими была дана глубокая оценка руководства компаний и ее служащих с целью составить четкое представление о политике компаний в отношении персонала, лучше понять стратегические факторы выстраивания успешной рабочей среды.

Результаты показали, что HDBank достиг почти идеальных результатов во всех категориях. Сотрудники банка гордятся работать в банке с известным и авторитетным именем. Сотрудники имеют четкое представление о предъявляемых к ним требованиям и своем вкладе в общее дело. Каждый сотрудник вносит свой вклад в развитие банка и достижение им поставленных целей, в банке уважается личное мнение сотрудников и поощряется инициатива.

Согласно докладу HDBank, на 31 мая в банке насчитывалось 5551 человек, работающих во Вьетнаме, 57% из них — женщины и 43% — мужчины. Процент сотрудников с более чем 5-летним опытом работы составляет более 30%. Банк стремится дать сотрудникам повод остаться надолго путем создания лучших рабочих условий во Вьетнаме, привлечения талантливых людей и создания условий для личностного развития каждого человека.

Банк обучает, оказывает профессиональную оперативную поддержку 100% персонала в каждом подразделении, регионе или области до начала формального рабочего периода. HDBank инвестирует в крупномасштабный учебный центр, применяет всеобъемлющую модель обучения от профессиональных и гибких навыков до других дополнительных программ. Для потенциальных сотрудников регулярно организуются классы краткосрочных, среднесрочных и краткосрочных учебных курсов.

Конкурс «Лучшие компании для работы в Азии» ежегодно проводится в Китае, Гонконге, Сингапуре, Индонезии, Малайзии, на Филиппинах и на Тайване. Впервые первое место в конкурсе заняла компания из Вьетнама. Кроме HDBank, в банковской сфере этот приз доставался Standard Chartered.