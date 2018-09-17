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Английский дайвер подал в суд на Илона Маска

Общество

Участник спасения детей из пещеры Тхам Луанг намерен взыскать с Маска $75 тысяч

Английский дайвер подал в суд на Илона Маска

Лос-Анджелес, США, 17 сентября 2018, 22:09 — REGNUM  Английский дайвер Вернон Ансворт, участник спасения детей из пещеры Тхам Луанг, подал иск в суд Лос-Анджелеса против оскорбившего его главы компании Tesla Илона Маска, 17 сентября передает агентство Reuters.

Согласно исковому заявлению, дайвер намерен взыскать с Маска $75 тыс. за «ложные и дискредитирующие обвинения» в педофилии, опубликованные в сети микроблогов Twitter 15 июля.

Напомним, Ансворт вызвал гнев Маска тем, что назвал «PR-трюком» заявления бизнесмена о готовности оказать помощь детям, запертым в тайской пещере. В ответ Маск заявил в «Твиттере», что английский дайвер — педофил.

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Деятельность американского бизнесмена Илона Маска
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