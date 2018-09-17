ООН: Пакистан отстает по темпам развития человеческого потенциала

Исламабад, , 21:46 — REGNUM Программа развития ООН опубликовала ежегодный доклад, посвящённый индексу развития человека. Согласно докладу, несмотря на небольшое улучшение показателей, по темпам роста человеческого потенциала Пакистан отстаёт от соседей по Южной Азии.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, индекс человеческого развития в Пакистане в 2017 году составил 0,562, значительно уступая среднемировому показателю — 0,728 и среднему индексу по Южной Азии — 0,638. На данный момент Пакистан находится на 150 строчке рейтинга человеческого развития, включающего 189 стран. Среди причин сильного отставания называют низкие социальные показатели, такие как среднее длительность образования, составляющая 9,3 года для мужчин и 7,8 лет для женщин. Отстаёт Пакистан и по показателю средней продолжительности жизни: 66,6 лет. Для сравнения, в Индии этот показатель составляет 68,8 лет, а в Бангладеш — 72,8.

Единственным показателем развития человека в Пакистане, превышающим среднее значение по Южной Азии, стал Валовой национальный доход на душу населения: здесь Пакистан (5311 долларов на душу населения) уступает только Индии (6353 доллара на душу населения).