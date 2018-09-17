Премьер-министр Пакистана Имран Хан пообещал возродить славу Карачи

Карачи, Пакистан, , 21:53 — REGNUM Имран Хан, премьер-министр Пакистана, отправился в Карачи, столицу провинции Синд. Глава правительства заявил о том, что страна доведёт до конца все проекты в городе, а также подчеркнул важность борьбы с уличной преступностью.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, мэр Карачи Васим Ахтар рассказал премьер-министру об успехах в строительстве «Зеленой линии», автобусного коридора, направленного на разгрузку тяжёлой транспортной ситуации. Кроме того, глава правительства обещал довести до конца проекты по развитию очистных сооружений и канализации. Руководство города попросило центральное правительство выделить дополнительно 500 миллиардов рупий (250 миллиардов рублей) на завершение проектов, однако премьер-министр не дал однозначного ответа. На встрече, посвящённой вопросам безопасности, премьер-министр высоко оценил успехи городской полиции и сил «рейнджеров» в борьбе с организованной преступностью и террористами и добавил, что дальнейшее экономическое развитие невозможно без поддержания правопорядка в городе.

Карачи, крупнейший по численности населения город Пакистана, стал первым, принимающим премьер-министра страны.