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Комиссия Афганистана по закупкам одобрила 8 проектов в социальной сфере

Общество

Восемь проектов в сферах здравоохранения и образования общей стоимостью 108 миллионов долларов были одобрены Национальной комиссией Афганистана по закупкам

Комиссия Афганистана по закупкам одобрила 8 проектов в социальной сфере

Кабул, 17 сентября 2018, 22:26 — REGNUM  Национальная комиссия Афганистана по закупкам одобрила подписание 8 контрактов о реализации проектов в сферах образования и здравоохранения, общая стоимость которых достигает 108 миллионов долларов США.

По сообщению афганского новостного издания Khaama Press, данное решение было принято в ходе заседания Национальной комиссии Афганистана по закупкам, на котором председательствовал президент страны Ашраф Гани. На данном заседании также присутствовали члены парламентских комитетов по бюджету и финансам, специальный генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана и представители командования миссией НАТО «Решительная поддержка».

К одобренным контрактам относятся закупка расходных материалов для государственных больниц и проекты реформ министерства высшего образования Афганистана.

В ходе встречи были одобрены проекты и в некоторых других сферах. В частности, контракт, касающийся проектных работ на первом и втором участках дороги Кайсар — Ламан общей протяженностью 28 км, и закупки для нужд министерства обороны — запасных частей для генераторов и древесины для армейских кухонь.

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Зарубежная хроника
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