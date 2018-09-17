Пост в Twitter спас семью от последствий урагана «Флоренс»

Нью-Берн, США, , 20:12 — REGNUM Благодаря посту в Twitter семье из американского города Нью-Берн, которая оказалась почти в безвыходном положении, удалось спастись. В интервью Fox 31 Брианна Перри рассказала, что узнала о потопе из-за бушующего урагана «Флоренс» дома по телевизору, однако, когда встала на пол, то обнаружила, что вода уже повсюду.

В тот момент в доме находились три женщины — сама Брианна, ее мать и бабушка. Вода быстро прибывала, и семья поднялась на чердак. После того, как девушка отключила электричество в доме, она позвонила спасателям, но они не смогли прийти семье на помощь, так как были задействованы в другом месте. Брианна написала твит, указав адрес дома, в надежде, что им сможет кто-то помочь.

«Если кто-нибудь может помочь… Наши машины под водой, как и наш дом. Мы застряли на чердаке. Телефон почти разрядился, пожалуйста, отправьте нам помощь», — попросила девушка.

За счёт того, что запись репостнули 11 тысяч раз, о проблеме быстро узнали волонтёры, специализирующиеся на спасении людей во время катаклизмов. Добровольцы помогли женщинам эвакуироваться. Брианна уже успела поблагодарить всех неравнодушных людей в сети, а вся семья поселилась в отеле, однако на этом история не закончилась. Уже на следующее утро потоп достиг и отеля, и семью снова эвакуировали. Более того, все они остались без средств к существованию и жилья.

На помощь вновь пришли соцсети. На этот раз подруга американки запустила благотворительную кампанию по сбору средств для пострадавшей семьи. Твит снова стал вирусным, за счёт чего неравнодушные люди только за первые часы пожертвовали семье более $2,2 тысячи.

«Спасибо за то, что у вас есть силы поступать мудро и обращаться за помощью для вас и вашей семьи!!! Я буду молиться о вас все это время! У меня не так много (денег — прим.ред.), но если вам нужна помощь, или необходимо найти информацию, пожалуйста, дайте мне знать. Я более чем рада помочь», — отметила пользователь RunLove в Twitter.

Напомним, что ураган «Флоренс», который начал бушевать на юге Восточного побережья США, по оценкам специалистов приближался к пятому, последнему классу опасности. Такая классификация урагана считается катастрофической. 11 сентября более чем миллион человек были предупреждены о срочной эвакуации. Из-за урагана погибло по меньшей мере 13 человек.

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