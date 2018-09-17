В Восточном Казахстане отток абитуриентов за границу сократился в три раза

Усть-Каменогорск, Казахстан, , 20:00 — REGNUM Из Восточно-Казахстанской области за границу для поступления в 2018 году уехали 636 абитуриентов, что почти в три раза меньше, чем в 2016 году, передает телеканал «Хабар 24».

В Усть-Каменогорске состоялась конференция «Этнодемографические процессы в Казахстане и сопредельных территориях», в которой приняли участие специалисты из Эстонии, Чехии, Польши, Германии и России.

Значительного сокращения образовательного миграционного оттока удалось добиться за счет повышения количества грантов на бесплатное обучение в местных вузах.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1991 по 2018 год население Восточно-Казахстанской области уменьшилось на 400 тыс. человек. Столь значительное сокращение связано с миграционным оттоком жителей региона.