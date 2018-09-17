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Население Восточно-Казахстанской области продолжает уменьшаться

Общество

Население Казахстана за год увеличивается в среднем на 1,3%

Население Восточно-Казахстанской области продолжает уменьшаться
Новруз

Астана, 17 сентября 2018, 19:32 — REGNUM  С 1991 по 2018 год население Восточно-Казахстанской области уменьшилось на 400 тыс. человек, заявил директор научно-исследовательского центра «Алтай тану» Александра Алексеенко в эфире телеканала «Хабар 24».

По словам специалиста, проблема снижения численности населения региона связана с миграционным оттоком. Алексеенко отметил, что отток жителей области также связан с образовательной миграцией.

Для решения проблемы власти Казахстана выделили дополнительные гранты для студентов вузов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 мая численность населения Казахстана составляла 18 232 тыс. человек, что на 1,3% больше, чем 1 мая 2017 года.

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