Понедельник, 17 Сентября 2018 года
19:08:08 МСК

Смерть пенсионерки в астраханском магазине не стала уголовным делом

Общество

Вины сотрудников гипермаркета в смерти женщины не нашли

Смерть пенсионерки в астраханском магазине не стала уголовным делом
Sergey Konegen
Гипермаркет

Астрахань, 17 сентября 2018, 18:39 — REGNUM  В Астрахани не стали возбуждать уголовное дело о смерти 82-летней пенсионерки в гипермаркете. Об этом сообщил портал «Провинция.ру» со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Астраханской области Андрея Хегая.

Пенсионерка умерла в гипермаркете на Вокзальной площади в июле. Она не оплатила на кассе колбасную нарезку, поэтому охрана остановила её и попросила пройти к стойке информации, чтобы проверить содержимое сумки. Пенсионерке стало плохо после того, как она достала из сумки колбасу. Через несколько минут она скончалась.

О произошедшем следователи узнали из СМИ и постов в соцсетях. Чтобы установить законность действий охранника законам, была организована доследственная проверка. Однако следователи пришли к выводу, что состава преступления в действиях охраны не было, и не стали возбуждать уголовное дело.

Читайте ранее в этом сюжете: В астраханском супермаркете пенсионерка умерла после досмотра

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Инциденты с пожилыми людьми
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить