Технические вузы Узбекистана и России открыли совместный факультет

Фергана, Узбекистан, , 18:54 — REGNUM Ферганский политехнический институт и Белгородский государственный технологический университет имени Шухова открыли совместный факультет технологического оборудования и комплексов, сообщает 17 сентября издание «Подробно.uz».

Факультет будет работать на базе ферганского института. Стороны также сформировали график привлечения к образовательному процессу 32 зарубежных профессоров и преподавателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018—2019 учебном года Ташкентскй университет информационных технология и Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники открыли совместный факультет для подготовки специалистов в области информационных технологий.

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