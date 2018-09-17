Медведев определил условия лишения компаний права управлять домами

Москва, , 18:31 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление с условиями, по которым управляющие компании лишатся права контроля над домами. Такие меры примут к организациям, где нарушения выявлены повторно в течение года.

По словам главы правительства, задача управляющих компаний — чтобы в квартирах всегда были свет, тепло, вода.

«Чтобы все те услуги, за которые жильцы платят, предоставлялись. А в случае аварий управляющие компании должны обеспечить их срочную ликвидацию. Но бывают случаи, когда люди остаются без света или тепла по вине самих компаний. Хотя все эти услуги вовремя и в полном объёме жильцами оплачены», — заявил Медведев на совещании с вице-премьерами 17 сентября.

Он поручил жилищным инспекциям внимательно следить за всеми фактами нарушений.

По словам вице-премьера Виталия Мутко, курирующего сферу, к грубым «нарушениям теперь отнесены ненадлежащее содержание систем внутреннего газового оборудования, эксплуатация лифтов, наличие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями в течение двух месяцев, величины оплаты по договору, непроведение испытаний системы отопления. Также в перечень включены нарушения правил содержания имущества многоквартирного дома и правил предоставления коммунальных услуг, повлекших тяжелый вред здоровью граждан, и другие нарушения».