Понедельник, 17 Сентября 2018 года
19:10:55 МСК

Аудиторы: сейсмическая безопасность обеспечена не во всех школах Италии

Общество

В Счётной палате сообщают о бюрократических проволочках

Рим, 17 сентября 2018, 18:30 — REGNUM  План по обеспечению безопасности образовательных учреждений Италии в регионах с сейсмической опасностью вводится в действия с опозданием, отметили аудиторы Счётной палаты, передает La Repubblica в понедельник, 17 сентября.

Финансовые ресурсы, которыми располагают ответственные за безопасность школ, недостаточны в сравнении с оцененным уровнем потребности, заявили также аудиторы.

В рамках ранее разработанной программы был запланирован 2651 проект, но почти четверть из них даже не начаты. В Счетной палате обращают внимание на слишком медленные согласования и прочие бюрократических процедуры в столь важном вопросе.

Читайте также: Более половины зданий школ в Италии не соответствуют пожарным нормам

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Землетрясения в Италии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить