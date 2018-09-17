Аудиторы: сейсмическая безопасность обеспечена не во всех школах Италии

Рим, , 18:30 — REGNUM План по обеспечению безопасности образовательных учреждений Италии в регионах с сейсмической опасностью вводится в действия с опозданием, отметили аудиторы Счётной палаты, передает La Repubblica в понедельник, 17 сентября.

Финансовые ресурсы, которыми располагают ответственные за безопасность школ, недостаточны в сравнении с оцененным уровнем потребности, заявили также аудиторы.

В рамках ранее разработанной программы был запланирован 2651 проект, но почти четверть из них даже не начаты. В Счетной палате обращают внимание на слишком медленные согласования и прочие бюрократических процедуры в столь важном вопросе.

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