Во все тяжкие: подростковая преступность в Чувашии

Чебоксары, , 18:25 — REGNUM В Чувашии усилят работу по профилактике подростковой преступности. Данный вопрос был обсуждён на расширенной коллегии прокуратуры республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Было отмечено, что в Чувашии проводится «целенаправленная работа» по реализации государственной политики в интересах детей. Несмотря на проводимую работу, вопрос профилактики преступлений, совершаемыми несовершеннолетними и в отношении них, по-прежнему остаётся одним из наиболее актуальных, подчеркнул прокурор республики Василий Пословский.

В целом подростковая преступность в Чувашии снизилась, но при этом выросло число тяжких преступлений. По данным ведомства, в январе-августе 2018 года несовершеннолетними совершено 238 преступлений, что на 3% меньше аналогичного уровня прошлого года. Удельный вес в общей структуре преступности республики сократился с 4,4% до 4%. Число несовершеннолетних, переступивших закон, снизилось с 207 до 198. Чаще всего подростки совершают кражи и идут на грабежи (146 преступления), наркопреступления (49).

«Основной причиной преступности среди несовершеннолетних является неосознанность ими всей серьезности совершаемых поступков. А условиями их совершения чаще всего являются неблагополучное окружение, безнадзорность и беспризорность», — отмечают в надзорном ведомстве.

В то же время правоохранители встревожены ростом на 32% количества преступлений, совершенных подростками в группе (с 98 до 130), в том числе с участием только несовершеннолетних — на 128% (с 28 до 64). Антилидерами по росту групповых преступлений стали Канаш и Ленинский район Чебоксар. Эти же муниципальные образования являются антилидерами и по числу наркопреступлений. С 35 до 49 возросло количество особо тяжких преступлений, совершённых несовершеннолетними, с 37 до 50 — тяжких преступлений, в том числе зарегистрировано одно убийство и одно изнасилование (в 2017 году не было таких фактов).

«Наибольшую обеспокоенность вызывает состояние подростковой преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств: за восемь месяцев текущего года на территории республики зарегистрировано 49 (в январе-августе 2017 года — 37) таких преступлений. Необходимо отметить, что преступления данной категории совершаются учащимися образовательных организаций, как правило, в группе и носят многоэпизодный характер», — сообщил зампрокурора Игорь Сахаров.

Удалось сократить число преступлений в отношении детей (с 685 до 692), в том числе против их половой неприкосновенности (с 80 до 64). Но при этом на 4,6% (с 476 до 498) выросло число преступлений, совершенных родителями или иными законными представителями, из них с 453 до 463 — за неуплату средств на содержание детей. К административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей привлечены 2858 человек, в то время как в январе-августе прошлого года — 2634.

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По итогам анализа причин, в прокуратуре отмечают «неэффективную работу субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», а также открыто признают некоторое «ослабление прокурорского надзора за их деятельностью».

"Факты формализма, безынициативности и безадресности работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в органах и учреждениях системы профилактики, находящихся в «группе риска», непринятия мер по ранней профилактике подростковых правонарушений, прокурорскими проверками продолжают выявляться практически повсеместно. Зачастую в стороне от указанной работы остаются образовательные учреждения, подразделения по делам несовершеннолетних территориальных отделов полиции, центры занятости, комиссии по делам несовершеннолетних, советы профилактики сельских поселений, что недопустимо», — констатируют в прокуратуре Чувашии, подчёркивая важность совместной работы всех заинтересованных структур.

Формализм и низкая эффективность проявляется в работе с подучётными несовершеннолетними со стороны районных и городских комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Наиболее показательным примером является трагедия в Козловском районе, где состоявший на учёте несовершеннолетний скончался в декабре 2017 года от переохлаждения. После гибели подростка выяснилось, что его пристрастил к алкоголю один из местных жителей, распивавший с ним спиртное. В отношении мужчины было заведено уголовное дело, в апреле 2018 года ему назначено 180 часов обязательных работ. Кроме того, по представлениям прокурора района в адрес начальника ОМВД, руководителя образовательной организации и главы администрации района четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Нарушения в деятельности муниципальных КДН выявлены и прокурорами Моргаушского, Ядринского районов, Ленинского, Калининского и Московского районов Чебоксары, Алатырским и Шумерлинским межрайонными прокурорами (внесены представления).

«Подразделениями по делам несовершеннолетних территориальных отделов полиции допускаются нарушения при проведении индивидуально-профилактической работы с подучётными несовершеннолетними и неблагополучными семьями. Профилактическая работа с подростками чаще всего сводится лишь к проведению бесед о недопустимости правонарушений и посещению их по месту жительства и учебы. Планы работы с подучётными носят однотипный и неэффективный характер. Индивидуальный подход в организации работы с несовершеннолетними отсутствует, не устанавливаются связи несовершеннолетних с лицами, оказывающие на них отрицательное влияние, не принимаются меры по разобщению групп, члены которых имеют криминальные наклонности», — констатируют в надзорном ведомстве.

Всего органами прокуратуры в деятельности субъектов профилактики за восемь месяцев выявлено 1157 нарушений законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, внесено 196 представлений, по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены 206 должностных лиц. Резюмируя, в прокуратуре подчёркивают, что «при правильном и принципиальном подходе сложившуюся ситуацию улучшить можно».