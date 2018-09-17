На Урале пострадавшей от землетрясения больнице обещан капремонт

Катав-Ивановск, Челябинская область, , 18:21 — REGNUM Пострадавшая от землетрясения больница южноуральского Катав-Ивановска будет капитально отремонтирована в 2019 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора области.

При этом работы будут идти без перерыва в функционировании больницы.

Уже известен размер ущерба, который стихия причинила больнице. Как отмечает вице-губернатор Евгений Редин, он составил 11 млн рублей. При этом серьёзных повреждений нет.

Скоро специалисты подготовят проектно-сметную документацию. А в 2019 году начнётся ремонт здания, после которого в основной корпус учреждения переведут детскую поликлинику, расположенную сейчас в старом здании.