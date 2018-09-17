«Узбекские авиалинии» запустят три внутренних авиарейса до Ургенча

Ташкент, , 18:39 — REGNUM В весенне-летний период национальная авиакомпания Узбекистана «Узбекские авиалинии» запустит три внутренних авиамаршрута для развития туризма в республике, сообщает 17 сентября издание «Подробно.uz».

Соглашение было достигнуто на встрече членов ассоциации частных туристов Узбекистана с представителями авиакомпании. Стороны договорились о запуске рейсов «Бухара — Ургенч», «Ташкент — Ургенч» и «Фергана — Ургенч». Участники встречи также обсудили необходимость повышения качества обслуживания туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября правительство Узбекистана и Всемирный банк заключили соглашение о предоставлении консультативных услуг по модернизации гражданской авиации в республике.

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