Осужденная экс-глава тамбовской налоговой сбежала из-под ареста

Тамбов, , 18:11 — REGNUM В Тамбове из-под домашнего ареста сбежала экс-глава УФСН России по Тамбовской области, ранее осужденная к девяти годам лишения свободы за получение взяток. Как сообщили в пресс-службе УФСИН по Тамбовской области, сейчас женщина объявлена в розыск.

В пресс-службе напомнили, что женщина была осуждена на девять лет лишения свободы и штраф в 25 млн рублей в апреле 2018 года, но была оставлена под домашним арестом до вступления приговора в законную силу. В июне 2018 года из Моршанского районного суда поступила выписка из приговора с пометкой о вступлении решения в силу. В связи с этим с осужденной сняли электронный браслет. После этого она скрылась.

«Ввиду отсутствия избранной меры пресечения сотрудники УФСИН не имели законных оснований к заключению осужденной под стражу и дальнейшего ее перемещения к месту отбывания назначенного судом наказания. Впоследствии осужденная К. уклонилась от отбывания наказания в виде лишения свободы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Несмотря на то, что в пресс-релизе УФСИН фамилия сбежавшей не сообщается, по данным местных СМИ, речь идет о бывшей главе УФНС России по Тамбовской области Любови Круговой. В 2018 году она была признана виновной в получении взяток. В суде было доказано, что с 2006 по 2013 годы получала от руководства коммерческих организаций деньги за общее покровительство деятельности их фирм.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что СУ СК РФ по Тамбовской области возбудило уголовное дело по факту халатности должностных лиц, из-за которой чиновница смога сбежать.