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Правящая партия Италии не поддерживает проект налоговой амнистии

Общество

«Движение 5 звезд» не разделяет позицию своих коллег по коалиции из «Лиги»

Рим, 17 сентября 2018, 18:05 — REGNUM  «Движение 5 звезд» не поддерживает проект налоговой амнистии, сообщил журналистам в понедельник, 17 сентября, лидер партии, вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо, передает La Repubblica.

Ранее эксперты, близкие к другой партии, входящей в правящую коалицию — «Лиге» — предложили утвердить налоговую амнистию для совершивших незначительные нарушения.

Предполагалось, что эти нововведения могут быть утверждены одновременно с другими поправками в налоговое законодательство. Правительство, в частности, планирует унифицировать ставки по налогу на доходы физических лиц.

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Экономика Италии
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