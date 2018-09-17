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В Петербурге умер православный писатель и журналист Александр Раков

Общество

Он был известен как издатель газеты «Православный Санкт-Петербург»

В Петербурге умер православный писатель и журналист Александр Раков
Иллюстрация: Dompisatel.ru
Александр Раков (фото сайта Дома писателей Санкт-Петербурга)

Санкт-Петербург, 17 сентября 2018, 18:07 — REGNUM  В Санкт-Петербурге 17 сентября на 71-м году жизни скончался писатель, главный редактор газеты «Православный Санкт-Петербург» Александр Раков. Об этом сообщило правление Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России.

Раков был автором более двух десятков книг прозы, награжден литературными и журналистскими премиями.

Газету «Православный Санкт-Петербург», посвященную церковной жизни Петербурга и России, он издавал 25 лет «без какой-либо поддержки государства, на собственном энтузиазме», отмечается в некрологе.

«Литературоведами Александр Григорьевич Раков был признан основоположником нового литературного жанра «былинки». Идеи в его «былинках» воплощались оригинальными авторскими средствами, темы были не абстрактные, не выдуманные, но взятые из реальной жизни, близкие каждому читателю», — отметили коллеги ушедшего литератора.

Кроме того, Александр Раков приложил много сил к созданию «Домика творчества» на берегу Ладожского озера, в котором развернута экспозиция о современной литературе и литературной жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня же стало известно о смерти писателя Николая Коняева. Он скончался в Петербурге 15 сентября на 70-м году жизни.

Читайте ранее в этом сюжете: Писатель Николай Коняев умер в Санкт-Петербурге

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