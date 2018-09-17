Тверская область примет XII Ассамблею Русского мира — Руденя

Тверь, , 17:59 — REGNUM В Тверской области широко отметят 700-летие подвига Михаила Тверского и 650-летие со дня преставления Анны Кашинской. Одним из самых масштабных мероприятий станет XII Ассамблея Русского мира, которая объединит более 600 участников из разных стран мира. 17 сентября губернатор Игорь Руденя провел заседание оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

«В истории нашей страны имя Михаила Тверского стоит в ряду выдающихся деятелей, внёсших большой вклад в становление российской государственности. Очень важно сегодня продолжать изучение истории тверского княжества, популяризировать богатейшее духовное и культурное наследие региона на всероссийском уровне», — считает губернатор Игорь Руденя.

Проведение XII Ассамблеи Русского мира намечено на начало ноября. Работа Ассамблеи позволит заявить о богатых культурных традициях и исторических ценностях России и Тверской области на весь мир, подчеркнули в пресс-службе облправительства.

Кроме того, в рамках празднования пройдет еще несколько знаковых событий: в их числе — межрегиональный военно-исторический фестиваль «Княжество Тверское», фестиваль хоровой музыки «Поющая земля Тверская», XV Торопецкая Свято-Тихоновская православная международная конференция, фестиваль полноконтактных боевых искусств памяти Михаила Тверского.

Центральные мероприятия в честь памятных дат пройдут 5 декабря. В этот день запланировано проведение международной конференции Российского исторического общества в Тверском государственном университете, перезвон колоколов храмов Тверской области, церемония гашения почтовой марки Соборная площадь и другие события.

В регионе планируют издать буклет и разработать туристический маршрут «Средневековая Тверь», посвященный Михаилу Тверскому.

Напомним, 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, 650-летию со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской и 100-летию со дня мученической кончины Царственных страстотерпцев был посвящен XX Волжский крестный ход, который прошел по 24 муниципальным образованиям Тверской области. Также в регионе уже состоялись межрегиональный военно-исторический фестиваль «Тверская застава», историко-культурный фестиваль «Эпоха», показательные выступления военно-исторических клубов, фестиваль силовых видов спорта памяти Михаила Тверского, областные соревнования по гребле на лодках «Дракон» «Кубок Михаила Тверского». На протяжении всего года в регионе проходят обучающие семинары для учителей истории и краеведения города, экскурсии по маршруту «Православная Тверь», конкурсы рисунка и другие мероприятия.