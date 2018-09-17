В Казахстане создали более 10 млн электронных паспортов здоровья

Астана, , 17:52 — REGNUM В Казахстане сформировано более 10,2 млн паспортов здоровья в рамках проекта по безбумажному ведению документации, сообщает 17 сентября издание Zakon. kz со ссылкой на заместителе министра здравоохранения республики Олжаса Абишева.

По его словам, в 2017 году министерство опубликовало стандартны HLC по структуре электронного паспорта здоровья. Информационные системы сначала разрабатывались на локальном уровне, после чего они были интегрированы на республиканском уровне.

До конца 2018 года все электронные паспорта здоровья будут синхронизованы по регионам республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня Абишев заявил, что медицинские учреждения Казахстана перейдут на безбумажную систему обслуживания пациентов с 1 января 2019 года.

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