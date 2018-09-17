Липецкая область начала подготовку к отопительному сезону

Липецк, , 17:45 — REGNUM В Липецкой области начались проверки готовности к отопительному сезону. Об этом заместитель главы региона Александр Наролин сообщил на совещании в Твери, посвященном подготовке субъектов электроэнергетики Центрального федерального округа к прохождению осенне-зимнего периода 2018−2019 годов.

Выступивший с докладом Александр Наролин сказал, что с 17 сентября по 3 октября областная комиссия проверит готовность 11 субъектов электроэнергетики к осенне-зимнему периоду. Он также отметил положительную динамику подготовки к отопительному сезону в регионе.

В состав комиссии вошли представители областного управления энергетики и тарифов, филиала ПАО «МРСК Центра» — «Липецкэнерго», Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, а также Главного управления МЧС России по Липецкой области.

Готовность к осенне-зимнему периоду находится под особым вниманием главы администрации Липецкой области Олега Королева.

«Задачи государственной значимости — повышение качества жизни и обеспечение безопасности каждого человека. Мы должны быть готовы и к возможным чрезвычайным ситуациям, и к техногенным авариям, и к опасным природным явлениям», — считает глава региона.