Тамбовская облдума рассмотрит закон о сохранении льгот пожилым людям

Тамбов, , 17:42 — REGNUM Тамбовская областная дума 19 сентября рассмотрит законопроект о сохранении региональных льгот людям предпенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на повестку заседания думы. Законопроект предлагают рассмотреть сразу в первом и втором чтениях.

Законопроект «О сохранении условий предоставления установленных законодательством Тамбовской области мер социальной поддержки и иных льгот, связанных с достижением возраста 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Тамбовской области» был внесен фракцией партии «Единая Россия» в начале сентября.

17 сентября прошло заседание Общественного совета при Тамбовской областной думе, на котором обсуждался этот вопрос. По данным пресс-службы, депутаты планируют привязать право на льготы не к моменту выхода на пенсию, а к возрасту получателей: 55 лет — для женщин, 60 — для мужчин. Также законопроект также расширяет меры поддержки. Так, пенсионеры смогут получить льготы на транспортный налог. Кроме того, поправки дадут право людям предпенсионного возраста на жилые помещения в домах престарелых.

Как отметил на заседании общественного совет спикер Тамбовской областной думы Евгений Матушкин, депутаты также рекомендуют муниципальным властям сохранить меры социальной поддержки пожилым людям.

«Члены совета рекомендовали областной думе уже на ближайшем пленарном заседании рассмотреть и принять законопроект о сохранении региональных льгот и других мер социальной поддержки жителям области — женщинам, достигших возраста 55 лет и мужчинам в возрасте 60 лет», — говорится в сообщении пресс-службы.

Члены совета также отметили, что нужно усилить разъяснительную работу по системе социальных преференций для людей пенсионного и предпенсионного возраста.

ИА REGNUM напоминает, что подобные законопроекты уже приняты в ряде регионов России. К примеру, документы уже утверждены в Волгоградской области, а в Брянской их рассмотрение состоится 20 сентября. Законопроекты было разработаны на основе поручений президента Владимира Путина, сделанного во время обращения к жителям России.

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