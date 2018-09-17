Пострадавшая от землетрясения на Урале больница работает в штатном режиме

Катав-Ивановск, Челябинская область, , 17:39 — REGNUM Пострадавшая от землетрясения больница южноуральского Катав-Ивановска работает в штатном режиме. Об этом заявил глава областного минздрава Сергей Приколотин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

По словам министра, в больнице оказывают все виды помощи, кроме хирургической. Пациентов, которым нужна помощь хирургов, транспортируют в больницу Усть-Катава. Для этого задействовано два автомобиля скорой помощи, присланные ранее из Челябинска.

Напомним, землетрясение силой 5,5 балла произошло рано утром 5 сентября. Эпицентр был недалеко от Катав-Ивановска. Некоторые здания были повреждены, но серьёзных разрушений, а также жертв и пострадавших, удалось избежать.