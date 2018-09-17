В Смоленской области готовятся к сезону гриппа

Смоленск, , 17:38 — REGNUM 390 тысяч жителей Смоленской области планируется привить от гриппа в ближайшие недели. Об этом ИА REGNUM сообщает 17 сентября со ссылкой на информацию пресс-службы администрации региона.

Так, в августе в регион было доставлено 144 тысячи доз вакцины «Совигрипп», предназначенной для иммунизации взрослого населения. В конце августа регион закупил около 30 тысяч доз вакцины против гриппа «Ультрикс» для иммунизации беременных женщин и детей. Прививочная кампания этой партией должна завершиться в начале октября. Однако в регионе ожидают новые поставки вакцины, и вакцинация будет продолжена. План вакцинации от пневмококковой инфекции за восемь месяцев 2018 года выполнен на 72%, в том числе, в том числе прививки получили 63,7% детей.

В регионе уже готовы к приему пациентов с вирусными инфекциями и гриппом вне зависимости от числа обратившихся: в наличии есть 373 коек инфекционного профиля, но их число может быть увеличено до 1450. Смоленская область в полном объеме обеспечена аппаратами искусственной вентиляции легких, пульсоксиметрами, санитарным автотранспортом, индивидуальными средствами защиты органов дыхания, противовирусными препаратами, дезинфицирующими средствами и лекарственными средствами для посиндромной терапии. В 2017 году для клинической больницы №1 был приобретен аппарат для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации, который предназначен для лечения тяжелых пневмоний.

Нет недостатка и в специалистах, но в случае необходимости к работе будут привлекаться сотрудники и ординаторы Смоленского государственного медицинского университета, студенты медицинских колледжей, клинические психологи.