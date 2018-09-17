Медведев подписал правила лищения УК прав на управление домами

Москва, , 17:22 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление, которое устанавливает критерии, при которых управляющие компании будут лишаться права контроля над многоквартирными домами. Об этом глава правительства сообщил журналистам сегодня, 17 сентября.

Постановление включает перечень нарушений, из-за которых управляющие компании будут лишаться права управления домами в том случае, если одна и та же проблема будет выявлена повторно в течение года.

Медведев подчеркнул, что случаи проблем с электроснабжением в многоквартирных домах по вине управляющих компаний совершенно неприемлемы.

«Бывают случаи, когда люди остаются без света или без тепла по вине самих компаний, хотя все эти услуги вовремя, в полном объеме жильцами оплачены. Эта практика абсолютно неприемлема, ее нужно прекращать», — подчеркнул глава правительства.

Следить за подобными нарушениями должна жилищная инспекция. Также необходимо четко следить за правилами заключения договоров со всеми сервисными службами, которые также обслуживают многоквартирные дома, отметил Медведев.

В свою очередь, вице-премьер России Виталий Мутко, который курирует в том числе сферу ЖКХ, перечислил нарушения, за которые управляющие компании будут лишаться права на управление многоквартирными домами.

Речь идёт о ненадлежащем содержании систем внутреннего газового оборудования, эксплуатации лифтов, наличие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями в течение двух месяцев, величины оплаты по договору, непроведение испытаний системы отопления.

Также нарушениями, за которые управляющую компанию могут лишить права управлять многоквартирным домом являются нарушения правил содержания имущества многоквартирного дома и правил предоставления коммунальных услуг, повлекших тяжелый вред здоровью граждан и другие нарушения.