Со второй попытки власти Италии выслали мигрантов чартером

Палермо, Италия, , 17:01 — REGNUM 50 мигрантов из Туниса, прибывших ранее на лодках на остров Лампедуза, высланы на Родину чартерным рейсом из Палермо, сообщает Quotidiano в понедельник, 17 сентября.

Ранее глава МВД Маттео Сальвини анонсировал новые методы ограничения нелегальной миграции: проверки на кораблях береговой охраны, которые подбирают мигрантов с лодок, а также рассмотрение дел о высылке в ускоренном режиме и высылка чартерными рейсами.

В выходные первая попытка властей выслать семерых нелегальных мигрантов из Туниса чартерным рейсом не увенчалась успехом: отправить их самолетом из Турина не удалось из-за поломки двигателя. Мигрантам были вручены повестки о том, что все они должны самостоятельно покинуть территорию Италии в течение недели.

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Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Летом 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился в пять раз. В первые восемь месяцев 2018 года в Италию прибыли менее 20 тысяч мигрантов, в аналогичный период 2017 года — около 100 тысяч.

Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, считают в правительстве.