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Власти Чечни попросили военных разминировать 25 км дороги

Общество

Работы по разминированию проведут 50 саперов Южного военного округа

Власти Чечни попросили военных разминировать 25 км дороги
Иллюстрация: Минобороны России
Подвижная группа разминирования Южного военного округа

Грозный, 17 сентября 2018, 16:53 — REGNUM  В Ачхой-Мартановском районе Чечни начались работы по разминированию местной автодороги. Работы по обнаружению взрывоопасных предметов на участке протяженностью 25 км проведут 50 саперов Южного военного округа, пишет ИА «Грозный Информ».

С просьбой о проведении разминирования этой дороги обратилась к руководству округа администрация Чечни. В планах на 2018 год было выполнение работ на территории около 1400 гектаров в семи горных районах Чечни и в Джейрахском районе Ингушетии. Однако уже к началу сентября военные доложили о перевыполнении запланированного объема.

С апреля на территориях двух республик, в районах, где велись военные действия в рамках контртеррористической операции, работали более 400 военнослужащих инженерных соединений и воинских частей Южного военного округа. В разминировании применялись более 40 единиц военной и специальной техники, а также минно-разыскные собаки.

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В результате проведенных работ было обнаружено и обезврежено около 5,5 тыс. взрывоопасных предметов. Разминирование будет продолжаться до ноября. К 2019 году эти работы должны быть завершены. Общая площадь очищенных от снарядов и мин земель должна составить к этому времени более 12 тыс. гектаров.

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Обнаружение и разминирование снарядов и боеприпасов
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