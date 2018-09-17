Госдума продлит срок оплаты со скидкой штрафа за нарушение ПДД

Москва, , 16:51 — REGNUM Законопроект о продлении срока возможности оплатить штраф за нарушение ПДД со скидкой Госдума обсудит на заседании 19 сентября. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 сентября, соответствующий законопроект Госдума обсудит в первом чтении.

«Говорится о том, что если извещение (о начислении штрафов) пришло после 20 дней, то возможность оплатить штраф на 50% продлевается еще на 20 дней, поскольку человек только узнал об этом. Потому что часто бывает, что штраф наложен, а человек просто не знал, что он должен заплатить», — рассказал первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

Так, со «скидкой» сейчас можно оплатить не все штрафы, в частности, на нарушения в сфере парковки нормы законопроекта не распространятся.