СМИ: Жерар Депардье решил стать гражданином Турции

Анкара, , 16:38 — REGNUM Французский актёр Жерар Депардье заявил, что хотел бы получить гражданство Турции. Об этом сегодня, 17 сентября, пишет турецкая газета Aydinlik.

Издание утверждает, что Депардье, находясь в столице Северной Кореи — Пхеньяне — на праздничных мероприятиях по случаю 70-летия со дня основания КНДР, заявил журналистам, что хотел бы стать гражданином Турции.

«Я намерен посетить Турцию в октябре и поговорить с Эрдоганом», — пояснил Депардье.

Напомним, что в 2013 году Депардье получил гражданство России. Он объяснил это в том числе желанием уйти от высоких налогов во Франции, которые были введены после прихода к власти социалиста Франсуа Олланда. В России Депардье был зарегистрирован в Мордовии.

Примечательно, что в июле этого года руководитель УФНС России по Мордовии Светлана Вишнякова заявила, что её ведомство пыталось взыскать в Депардье долги по налогам. Однако затем было объявлено, что произошла техническая ошибка и никаких долгов за Депардье нет.