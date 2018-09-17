Костромские власти обещают построить три детских сада

Кострома, , 16:27 — REGNUM В 2018 году в Костромской области в детские сады пойдет более 37 тысяч детей, сообщает пресс-служба губернатора области. В регионе создано 190 мест в детских дошкольных учреждениях, до конца года откроется еще 45.

Всего в текущем учебном году дошкольное образование доступно в 236 образовательных организациях, в том числе в четырех частных детских садах. В 28 муниципальных образованиях места в детских садах предоставляются детям от полутора лет.

Местные власти обещают обеспечить местами в детских садах всех детей в возрасте до трех лет. Как сообщает пресс-служба,

«для этого в 2018 году в регионе планируется создать 235 мест (190 мест из них уже открыты), в течение 2019−2020 годов — еще 1217 мест для детей дошкольного возраста, в том числе за счет реконструкции помещений действующих детских садов, строительства двух новых детских садов».

В 2019 году планируется начать строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Венеция в Костроме. На строительство еще двух садов — в Давыдовском и Заволжском микрорайонах Костромы — будет выделено 155,2 млн рублей в 2018 году и 155,3 млн — в 2019. Оба объекта местные власти обещают сдать до конца 2019 года.

ИА REGNUM напоминает, что в Костромской области дети до полутора лет полностью обеспечены местами в детских садах в 28 районах региона.

Детей в возрасте от года до года и четырех месяцев принимают в детские сады в Буе, Галиче, Волгореченске, Вохомском, Галичском, Кологривском, Нерехтском, Октябрьском, Судиславском, Сусанинском районах. С полутора лет малышей принимают в детские сады Мантурова, Шарьи, Антроповского, Буйского, Кадыйского, Красносельского, Макарьевского, Мантуровского, Межевского, Нейского, Островского, Павинского, Парфеньевского, Поназыревского, Пыщугского, Солигаличского, Чухломского и Шарьинского районов.

Всего в 2017 году для костромских дошкольников создано 525 мест. Открыт детский сад в микрорайоне Новый город на 280 мест, реконструированы помещения под дошкольные группы на 40 мест на улице Проселочной в Костроме. Еще 200 дополнительных мест создано в областном центре, Красносельском, Шарьинском и Костромском районах.