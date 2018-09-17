Глава университета журналистики Узбекистана ответил на скандальное видео

Ташкент, , 16:39 — REGNUM Ректор университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана Шерзод Кудратходжаев назвал минутный ролик в сети, вокруг которого разгорелся скандал, провокацией против его персоны. Соответствующее заявление опубликовано 17 сентября изданием «Новости Узбекистана».

«То, что вы сегодня видели, это было вырвано из общего текста. Я думаю, что подобный случай ляжет в хрестоматию узбекской журналистики. Мы будем рассматривать его как один из случаев примера информационных атак», — сказал Кудратходжаев.

Он считает, что публикация видеоролика — это попытка блогеров манипулировать общественным мнением. В своем обращении ректор рассказал предысторию и контекст конфликта.

Напомним, 16 сентября в сети появился короткий видеоролик, в котором Кудратходжаев обвиняет женщину в незнании узбекского языка и потребовал от нее говорить на государственном языке. За короткий период времени видео набрало сотни тысяч просмотров.

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