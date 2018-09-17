Известный телевизионный журналист Андрей Мурашов скоропостижно скончался

Томск, , 16:06 — REGNUM Скончался телевизионный журналист Андрей Мурашов. Он умер сегодня, 17 сентября, в Томске на 52-м году жизни.

Известно, что последние дни жизни он провёл в реанимационном отделении больницы Томска, куда был доставлен за неделю до смерти в критическом состоянии. Точный диагноз его болезни установлен не был. По предварительным данным, у него остановилось сердце.

«Очень больно. Всю неделю мы надеялись на чудо. Не случилось», — сказал главный редактор ТВ2 Виктор Мучник.

Мурашов работал на телеканале ТВ2 с 1993 года по 2015-й. В разные годы был ведущим программ «Час Пик», «Успеваем», «Своя колокольня», «Толк-шоу», автором специальных репортажей, рубрик, документальных фильмов.

«Образованный, безупречно интеллигентный, очень мягкий. Возможно слишком интеллигентный для профессии информационного ведущего», — добавил Мучник. — Популярнейший ведущий, человек которого узнавали все, он ни на секунду не утрачивал чувства самоиронии. Каждому, кто работал на ТВ2, очень тяжело сегодня».

О времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.