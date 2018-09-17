Посольство Индонезии в Каире организовало фестиваль по боевому искусству

Каир, , 16:07 — REGNUM Посольство Индонезии в Каире организовало фестиваль Пенчак Силат в молодежном центре Альгезира для продвижения традиционных индонезийских боевых искусств, сообщает МИД Индонезии.

Посол Индонезии в Египте Хелми Фаузи заявил, что, хотя Пенчак Силат — это традиционное боевое искусство, оно широко известно за рубежом, в том числе в Египте.

По словам посла, Пенчак Силат стал одним из средств индонезийской культурной дипломатии.

С 2011 года в культурном центре посольства в Каире проходят занятия по этому боевому искусству. Более 400 человек уже начали изучать Пенчак Силат.

Напомним, Пенчак Силат — боевое искусство, включающее в себя как бой без оружия, так и бой с оружием. В основе стилей Пенчак-Силат лежат приемы различных племен и народов, населяющих Индонезию.