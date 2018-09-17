В «Роскосмосе» подвели итоги конференции по космическому праву

Москва, , 15:59 — REGNUM Первая конференция Организации объединенных наций (ООН) по космическому праву и космической политике, которая проходила в Москве на прошлой неделе, показала, что участники мероприятия готовы к обсуждению мирного и безопасного использования космического пространства, сообщает 17 сентября пресс-служба «Роскосмоса».

"В фокусе внимания находились вопросы предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве, сохранения его для долгосрочного мирного использования, правовые аспекты деятельности по уменьшению засоренности космического пространства, перспектив использования природных космических ресурсов, управления космическим движением, а также вопросы развития потенциала в области правового регулирования космической деятельности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие более 200 экспертов из различных стран, представители государственных, общественных и деловых структур. Они провели обзор проблем и угроз безопасности космических операций, безопасности и долгосрочной устойчивости космической деятельности и обсудили пути содействия ответственному, мирному и безопасному использованию космического пространства.

При обсуждении роли национальных политик и нормативной базы в развитии международного права и институциональных механизмов космической деятельности эксперты признали важность расширения международного сотрудничества, обмена информацией и опытом.

По итогам конференции был представлен итоговый доклад, который в скором времени будет опубликован на сайте Управления ООН по вопросам космического пространства. По первым оценкам участников, конференция прошла успешно и принесла практическую пользу.

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