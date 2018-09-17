Техника в помощь: Москалькова предлагает выдавать полиции видеорегистраторы

Саратов, , 15:43 — REGNUM Сотрудники Росгвардии и полиции, осуществляющие охрану общественного порядка в период проведения массовых публичных мероприятий, должны иметь при себе видеорегистраторы. Снабдить правоохранителей специальной техникой предложила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Такую идею она озвучила сегодня, 17 сентября, в ходе рабочей поездки в Саратовскую область, отвечая на вопрос о задержаниях в ходе акций в единый день голосования 9 сентября в Екатеринбурге.

«Тогда можно будет установить, кто прав, кто виноват», — пояснила омбудсмен.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в Екатеринбурге во время освещения несанкционированного митинга были задержаны и доставлены в отдел полиции трое журналистов. Журналисты показали полицейским свои служебные удостоверения, однако стражи порядка всё равно составили на них административные протоколы. Позднее начальник Главного управления МВД России по Свердловской области Михаил Бородин извинился перед журналистами.

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Глава свердловской полиции извинился перед задержанными журналистами

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