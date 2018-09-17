В Северске началось обучение реакторным технологиям на быстрых нейтронах

Северск, Томская область, , 15:39 — REGNUM Группа из пяти студентов начала обучение в Северском технологическом институте (СТИ) НИЯУ МИФИ по направлению проекта «Прорыв», который реализуется на Сибирском химическом комбинате (СХК), сообщает 17 сентября пресс-служба предприятия.

В настоящее время в магистратуре СТИ по данному направлению обучается десять человек. В следующем году институт планирует увеличить набор до 10−12 студентов. Как пояснил заместитель руководителя по учебной работе СТИ НИЯУ МИФИ Владимир Андреев, образовательный пакет этого года эксклюзивен.

«Это глубокая теоретическая подготовка по реакторным технологиям именно на быстрых нейтронах, фабрикации/рефабрикации топлива. Специфика программы в том, что мы можем ее модернизировать под потребности производства», — сказал он.

Отмечается, что участники второго набора в магистратуру пройдут производственную практику на опытно-демонстрационном энергокомплексе (ОДЭК) АО «СХК». Всего для пуска модуля фабрикации/рефабрикации опытно-демонстрационного энергокомплекса в 2020 году требуется принять и подготовить более 200 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект «Прорыв» предполагает переход от демонстрации отдельных инновационных технологий в области быстрых реакторов к созданию опытно-демонстрационного комплекса с пристанционным ядерным топливным циклом.

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