На Урале религиозная организация поплатилась за трудоустройство мигрантки

Екатеринбург, , 15:31 — REGNUM В Екатеринбурге религиозная организация миссия «Благодать во Христе» заплатит штраф после трудоустройства гражданки Казахстана. Руководство организации не уведомило соответствующие органы о факте трудоустройства иностранки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Свердловском облсуде.

Казахстанка была взята на работу в качестве администратора. Решение о штрафе принял Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга. Сумма к взысканию составила 200 тыс. рублей. Попытка обжаловать его в облсуде оказалась безуспешна. Решение вступило в силу.

Отметим, ранее в похожей ситуации оказалось одно из местных ООО Только там силовики нашли более 40 нарушений. По каждому выписали крупный штраф. Общая сумма к взысканию составила несколько миллионов рублей.