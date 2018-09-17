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На Урале религиозная организация поплатилась за трудоустройство мигрантки

Общество

Не уведомила полицию о её трудоустройстве

Екатеринбург, 17 сентября 2018, 15:31 — REGNUM  В Екатеринбурге религиозная организация миссия «Благодать во Христе» заплатит штраф после трудоустройства гражданки Казахстана. Руководство организации не уведомило соответствующие органы о факте трудоустройства иностранки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Свердловском облсуде.

Казахстанка была взята на работу в качестве администратора. Решение о штрафе принял Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга. Сумма к взысканию составила 200 тыс. рублей. Попытка обжаловать его в облсуде оказалась безуспешна. Решение вступило в силу.

Отметим, ранее в похожей ситуации оказалось одно из местных ООО Только там силовики нашли более 40 нарушений. По каждому выписали крупный штраф. Общая сумма к взысканию составила несколько миллионов рублей.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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