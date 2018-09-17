Брянские депутаты поддержали сохранение льгот для пожилых людей

Брянск, , 15:27 — REGNUM Члены комитета по бюджету, налогам и экономические политике Брянской областной думы поддержали законопроект о сохранении региональных льгот пожилым людям. Как сообщила пресс-служба областного парламента, законопроект предполагает привязку льгот не к моменту выхода на пенсию, а к возрасту получателя.

Правки планируют внести в несколько региональных законов. Женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет и дальше смогут пользоваться льготой в 50% при оплате транспортного налога, а за учителями сельских школ, которые к этому моменту отработают не менее 10 лет, сохраняется право на компенсацию расходов на оплату отопления, электроэнергии и жилых помещений.

Рассмотреть законопроекты в думе планируют уже 20 сентября. Если изменения будут приняты, то бюджет на 2019 год будет разрабатываться с учетом этих расходов. На эти цели закладывается около 2 млрд рублей.

ИА REGNUM напоминает, что законопроекты были внесены в думу в начале сентября 2018 года фракцией «Единой России».

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