Бросили дом: тюменских коммунальщиков оштрафовали на 250 тыс. рублей

Тобольск, Тюменская область, , 15:27 — REGNUM В Тюменской области на 250 тыс. рублей оштрафована управляющая компания, которая устранилась от управления многоквартирным домом. Директор УК дисквалифицирован за бездействие, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В подвале дома №35 в четвертом микрорайоне города Тобольска в июле 2018 года прорвало трубу с горячей водой. Аварию не ликвидировали более недели. Как выяснили жильцы дома, на помощь к ним никто не придёт — их управляющая компания «Новый район» заявила о самоликвидации. Сами они не имели права подойти к трубе. Городские власти также бездействовали — УК не передала им полномочия. Тупиковую ситуацию разрешили с трудом.

Прокуратурой было установлено, что на протяжении длительного времени в офисе управляющей компании отсутствует персонал. УК не выполняет взятые на себя обязательства по договору управления, что является нарушением лицензионных требований.

Прокуратура возбудила в отношении УК и её директора административные дела по ч. 2 ст. 14.1.3. КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований»).

В итоге, мировой судья оштрафовал ООО «Новый район» на 250 тыс. рублей, а его директора дисквалифицировал на один год.

Читайте ранее в этом сюжете: Волгоградскую УК оштрафовали за бездействие