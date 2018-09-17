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ФАС даст право пользователям РФ удалять предустановленные приложения

Общество

Российские законодатели могут обязать производителей программного обеспечения сделать полностью удаляемыми все предустановленные сервисы

Москва, 17 сентября 2018, 15:20 — REGNUM  В России может быть принят закон, согласно которому пользователи электронных устройств получат право удалять все предустановленные производителем гаджета приложения. К разработке соответствующего нормативного акта приступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ, сообщает 17 сентября РБК.

По сведениям издания, российские законодатели могут обязать производителей программного обеспечения сделать полностью удаляемыми все предустановленные приложения, кроме сервисных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ФАС выступила с инициативой, согласно которой производителей гаджетов могут обязать предустанавливать на смартфоны и компьютеры разработанные в России аналоги популярных приложений.

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