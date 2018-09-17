В Тульском госуниверситете создан Совет молодых политологов

Тула, , 15:10 — REGNUM Российская ассоциация политической науки (РАПН) создала структурное подразделение на базе Тульского государственного университета (ТулГУ) — Совет молодых политологов, сообщает 17 сентября пресс-служба вуза.

Отмечается, что новая структура призвана объединить студентов и аспирантов, обучающихся политологии и по смежным специальностям, а также преподавателей и молодых ученых в области политической науки.

Как пояснила ответственный секретарь Совета молодых политологов РАПН Валерия Деткина, молодежное отделение продвигает «исследовательские компетенции политологов», предоставляет площадки для выступлений и связывает специалистов из разных регионов.

В Тульской области целью ТРП станет создание, поддержка и координация деятельности молодых политологов региона, вовлечение студентов и молодых специалистов в экспертную и аналитическую работу.

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