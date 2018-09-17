Жители Владимирской области просят Путина провести ревизию

Владимир, , 15:06 — REGNUM Жители Киржачского района Владимирской области, в котором уже больше года не утихают волнения из-за возможного строительства мусороперерабатывающего завода, написали обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой провести аудит работы губернатора.

Авторы письма напомнили президенту о многочисленных уголовных делах в отношении высших чиновником региона — к примеру, бывших заместителей губернатора Дмитрия Хвостова и Елены Мазанько, которые обвиняются в получении взяток.

Авторы письма уверены, что во втором туре выборов губернатора могут быть использованы не вполне честные методы.

«Во избежание продолжения дискредитации верховной власти и дальнейшей деградации нашего Владимирского региона, просим Вас, Владимир Владимирович, обеспечить честные и беспристрастные выборы во время второго тура 23 сентября. Также, безотносительно результатов второго тура, просим Вас направить во Владимирскую область ревизионную комиссию для проведения полного аудита деятельности губернатора Орловой и её команды в период 2013—2018 гг. с наказанием виновных по выявленным нарушениям», — говорится в обращении.

ИА REGNUM напоминает, что второй тур выборов губернатора Владимирской области пройдет 23 сентября. Во второй тур вышли действующий глава области Светлана Орлова («Единая Россия») и депутат регионального заксобрания от ЛДПР Владимир Сипягин.

Читайте ранее в этом сюжете: Владимирские коммунисты просят Путина вмешаться в выборы губернатора