Синьхуа укрепляет сотрудничество с Укринформом

Пекин, , 14:50 — REGNUM По приглашению информационного агентства Укринформ главный редактор Синьхуа Хэ Пин находится с трехдневным визитом в Киеве и был принят министром информационной политики Украины Юрием Стецем.

В ходе встречи в Доме правительства Хэ Пин подчеркнул важность сотрудничества между китайскими и украинскими СМИ, особенно актуальную в свете развития двустороннего партнерства между Пекином и Киевом.

В свою очередь Стець сообщил, что Украина намерена открыть корпункты Укринформ и телеканала UATV в Китае.