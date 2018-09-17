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Синьхуа укрепляет сотрудничество с Укринформом

Общество

Главный редактор агентства находится с визитом в Киеве

Пекин, 17 сентября 2018, 14:50 — REGNUM  По приглашению информационного агентства Укринформ главный редактор Синьхуа Хэ Пин находится с трехдневным визитом в Киеве и был принят министром информационной политики Украины Юрием Стецем.

В ходе встречи в Доме правительства Хэ Пин подчеркнул важность сотрудничества между китайскими и украинскими СМИ, особенно актуальную в свете развития двустороннего партнерства между Пекином и Киевом.

В свою очередь Стець сообщил, что Украина намерена открыть корпункты Укринформ и телеканала UATV в Китае.

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