В Калужской области открылась выставка к 75-летию освобождения от фашистов

Обнинск, Калужская область, , 14:46 — REGNUM В Обнинске 17 сентября в рамках военно-патриотической акции «Память» в усадьбе Михайловское хутора Турлики состоялось открытие фотовыставки, посвященной 75-ой годовщине освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении культуры и молодежной политики администрации Обнинска, на выставке представлена фотохроника событий обороны Москвы и освобождения Калужской земли от немецко-фашистских захватчиков (1941−1943 гг.). Это совместный выставочный проект музея истории города Обнинска и Калужского объединённого музея-заповедника.

В период битвы за Москву Западному фронту принадлежала ведущая роль в ведении боевых действий. С 23 мая 1942 года по 16 апреля 1943 года в районе станции Обнинское находился штаб Западного фронта. В здании усадьбы Михайловское (Морозовская дача) размещался командный пункт и Военный совет Западного фронта.

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Первым командующим Западным фронтом, работавшим на Морозовской даче, был генерал армии Георгий Жуков (с 23 мая 1942 года по 26 августа 1942 года), его сменил генерал-полковник Иван Конев, позже войсками фронта командовал генерал-полковник Василий Соколовский.

В состав Западного фронта входила 1-я воздушная армия, штаб которой также дислоцировался вблизи станции Обнинское. Недалеко от станции на железнодорожной ветке стоял поезд — типография фронтовой газеты «Красноармейская правда». Среди военных корреспондентов был Александр Твардовский. Именно здесь он начал работу над своей знаменитой поэмой «Василий Теркин».

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