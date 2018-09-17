В России издали школьные дневники с формулами наркотических веществ

Москва, , 15:56 — REGNUM На страницах российских школьных дневников напечатали химические формулы наркотических веществ. На это обратил внимание пользователь Facebook Юрий Ганусяк.

Теме химии посвящены только некоторые страницы изданного дневника. На остальных листы декорированы математическими формулами, уравнениями и цитатами из курса литературы. Фотография дневника стала поводом для многочисленных шуток.

«Для совершенства дизайна не хватает формулы «Новичка», — пишет Влад Б.

Ошибки в школьных дневниках встречаются не впервые. Так, в Сургуте первоклассникам раздали дневники, в которых с ошибкой изображен герб России. Двуглавый орел держит в лапах не скипетр и державу, а серп и молот.

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