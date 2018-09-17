В Калужской области будут бороться с руфингом методом Ататюрка

Калуга, , 14:42 — REGNUM В Калужской области предложили творчески подойти к теме борьбы с руфингом и нарастить запреты. Как заявил на заседании регионального правительства 17 сентября губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, для искоренения движения любителей крыш можно использовать методы работы Мустафа Кемаля Ататюрка, сообщает 17 сентября корреспондент ИА REGNUM.

«Долгое время Ататюрк пытался запретить носить паранджу женщинам. А они носили себе и носили, потому что традиция такая была. Потом он издал указ: запретить носить паранджу всем, кроме проституток. И все сняли», — напомнил Артамонов.

Он предложил министрам каким-либо образом лишить руферство романтического ореола. Например, ужесточив требования по обеспечению охраны к собственникам зданий.

«Чтобы тот, кто им /руфингом/ занимается, был не героем, а антигероем!» — заявил губернатор.

По мнению Артамонова, надо разработать нормативные акты по ужесточению требований по обеспечению охраны к собственникам заброшенных объектов и строящихся зданий, которые подростки используют для опасных экспериментов. Так, в Обнинске даже появилось сообщества руферов, которые на своих страницах в социальных сетях выкладывают селфи с крыш высотных зданий и приглашают подростков стать руферами.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области намерены бороться с «зацепингом» с помощью повышения эффективности профилактической работы. Ранее калужский суд удовлетворил требование транспортной прокуратуры признать информацию, размещенную на 13 интернет-сайтах, запрещенной к распространению на территории России. На этих сайтах активно пропагандировался «зацепинг» — проезд на крышах, открытых переходных и тормозных площадках вагонов железнодорожного транспорта.

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