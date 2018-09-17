В Дагестане зарегистрирована группа по проведению пенсионного референдума

Махачкала, , 14:32 — REGNUM Избирком Дагестана зарегистрировал инициативную группу по проведению референдума о вопросе повышения пенсионного возраста. В составе группы 112 участников, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального избиркома. Вопрос, который они предлагают вынести на референдум Российской Федерации звучит следующим образом:

«Согласны ли Вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет), повышаться не должен?»

Как отметил председатель избирательной комиссии Дагестана Магомед Дибиров, ходатайство инициативной группы и приложенные к нему документы соответствуют требованиям Федерального конституционного закона.

Таким образом, члены избиркома постановили зарегистрировать дагестанскую республиканскую региональную подгруппу инициативной группы по проведению референдума РФ по вопросу о повышении пенсионного возраста.

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Стоит отметить, что ранее региональные подгруппы инициативной группы по проведению пенсионного референдума на территории СКФО уже были зарегистрированы в Северной Осетии и Ставропольском крае. Сообщалось также и о том, что на Юге России они созданы в Адыгее, Астраханской, Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском крае.

Для того чтобы инициативная группа по проведению референдума была зарегистрирована в ЦИК РФ, необходимо, чтобы такие региональные подгруппы были зарегистрированы как минимум в 43 субъектах РФ. После этого, согласно законодательству, необходимо будет за 45 дней собрать не менее двух миллионов подписей жителей России.

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